En direct

19:08 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes à Elbeuf ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 18,32% des bulletins dans la localité. Une performance à affiner avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 8,5% à Elbeuf, contre 16,09% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Elbeuf à l'issue des européennes ? Enseignement clé pour ce dimanche : Elbeuf compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 28,89% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 27,04% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants d'Elbeuf plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à Elbeuf lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,14%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,04%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 46,13% contre 53,87%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,84% au premier tour, contre 41,93% pour le binôme Divers gauche. Il en ira de même au second tour, laissant également le binôme LFI-PS-PC-EELV finir gagnant.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste enregistrait 28,89% des votes, contre Nathalie Loiseau à 16,09% et Manon Aubry à 9,33%.

11:45 - Elbeuf : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville d'Elbeuf, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 42% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 26,73%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (23,11%) met en relief l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 462 €/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 13,04% et d'une population étrangère de 10,64% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Elbeuf mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,2% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Elbeuf ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des derniers scrutins européens. En 2019, durant les élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 59,03% au sein d'Elbeuf, contre un taux d'abstention de 66,87% en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Elbeuf Ce dimanche, lors des européennes à Elbeuf, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 58,7% au premier tour et seulement 62,21% au deuxième tour. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 9 016 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 36,93% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 35,37% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.