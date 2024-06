Résultat des européennes à Lapalud : l'élection 2024 en direct

09:30 - Election à Lapalud : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

Le taux de participation sera indéniablement l'un des critères principaux de ce scrutin européen 2024 à Lapalud. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 56,93% au premier tour et seulement 57,42% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Lapalud ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 843 personnes en âge de voter dans la ville, 22,9% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 23,23% au second tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.