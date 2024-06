Résultat des européennes au Grand-Lemps : l'élection 2024 en direct

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes au Grand-Lemps ?

Au Grand-Lemps, la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,73% au niveau de la commune. L'abstention était de 21,39% au second tour. En proportion, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des Français pourraient en effet ramener les électeurs du Grand-Lemps (38690) vers les urnes.