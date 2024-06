Résultat des européennes à Bévenais : l'élection 2024 en direct

En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 9,07% à Bévenais, contre 17,6% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à Bévenais, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,82% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,12% pour Yannick Jadot, 2,08% pour Fabien Roussel et 2,08% pour Anne Hidalgo).

17:08 - La liste Bardella favorite à Bévenais pour les européennes ?

La marge de manœuvre du RN, se qui monte déjà à 9 points entre sa part de voix des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les intentions de vote donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 10 points de plus en 2024 qu'en 2019 ou en 2022. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera pas loin des 30% voire plus à Bévenais ce 9 juin.