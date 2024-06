Résultat des européennes au Theil-de-Bretagne : l'élection 2024 en direct

13:29 - Analyse socio-économique du Theil-de-Bretagne : perspectives électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques du Theil-de-Bretagne mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,32% et une densité de population de 73 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (11,3%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 581 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,94%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,66%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction au Theil-de-Bretagne mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,47% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.