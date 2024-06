Résultat des européennes au Touquet-Paris-Plage : l'élection 2024 en direct

13:08 - Comprendre l'électorat du Touquet-Paris-Plage : un regard sur la démographie locale

A la mi-journée des européennes, Le Touquet-Paris-Plage émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 25,41% de cadres pour 4 213 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 866 entreprises attestent une économie favorable. Dans la ville, 16 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 55,87 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,46% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 16,47% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 3598,07 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour finir, au Touquet-Paris-Plage, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.