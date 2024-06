Résultat des européennes au Val-Saint-Père : l'élection 2024 en direct

13:24 - Comprendre l'électorat du Val-Saint-Père : un regard sur la démographie locale

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques du Val-Saint-Père révèlent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 16,49% des résidents sont des enfants, et 10,34% ont 75 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 39 069 € par an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 903 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,5%) et le nombre de résidences HLM (1,53% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction au Val-Saint-Père mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,68% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.