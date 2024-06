Résultat des européennes à Zonza : l'élection 2024 en direct

En direct

17:04 - Situation favorable au Rassemblement à Zonza ? La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. La cité de Zonza avait offert un net avantage à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la patronne du parti d'extrême droite finissait avec 27,43% au 1er tour. Elle elle finissait aussi première au 2e tour avec 56,96%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 9,42% des suffrages sur place, contre 68,22% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 80,94%.

12:45 - À Zonza, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? 32,88% des voix s'étaient tournées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Yannick Jadot à 17,41% et Nathalie Loiseau à 16,27%. Le mouvement d'extrême droite avait réuni ainsi pas moins de 289 électeurs de Zonza.

11:45 - Les défis socio-économiques de Zonza et leurs implications électorales A la mi-journée des élections européennes, Zonza regorge de diversité et d'activités. Avec ses 2 748 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 617 entreprises, Zonza offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (27,24 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 390 résidents étrangers, représentant 14,16% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 012 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 16,14%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Zonza démontre l'intérêt des habitants pour les valeurs européennes.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Zonza : ce qu'il faut savoir Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Zonza, 40,35% des habitants ne s'étaient pas déplacés. L'étude des élections antérieures permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 56,53% des inscrits sur les listes électorales de Zonza avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 61,98% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Zonza : la participation en question À Zonza, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau de participation. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 401 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 32,46% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 32,19% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,01% au premier tour. Au second tour, 39,83% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Zonza cette année ? La perte de pouvoir d'achat serait notamment susceptible d'inciter les habitants de Zonza à s'intéresser plus fortement de l'élection.