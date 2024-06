Résultat des européennes à Léry : l'élection 2024 en direct

13:24 - Léry : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quelle influence les électeurs de Léry exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 37% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,21%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (54,8%) met en avant le poids des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (81,28%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 657 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,26%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,05%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Léry mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,2% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.