13:28 - Élections aux Monts d'Andaine : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans les rues des Monts d'Andaine, le scrutin est en cours. Dotée de 882 logements pour 1 735 habitants, la densité de la commune est de 67 habitants par km². L'existence de 60 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 20,61 % des résidents sont des enfants, et 6,97 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 42,19% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 46,0% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1306,00 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Finalement, aux Monts d'Andaine, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs européens.