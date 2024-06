Résultat des européennes à Luitré-Dompierre : l'élection 2024 en direct

13:27 - Élections à Luitré-Dompierre : l'impact des caractéristiques démographiques

La structure démographique et socio-économique de Luitré-Dompierre définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Avec 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,58%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (73,62%) met en exergue l'importance des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (81,59%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 672 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,35%) révèle des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,69%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Luitré-Dompierre mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,07% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.