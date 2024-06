Résultat des européennes à Beaucé : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à Beaucé ? Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait glané 31% à Beaucé, contre 4,24% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Beaucé, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,55% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Beaucé avant les européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera très commenté localement pour ces élections des députés européens 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Beaucé compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 24,17% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 19,4% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Beaucé plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Beaucé avec 19,4% contre 39,4% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 32,44% contre 67,56%. Le RN ne convainquait pas plus à Beaucé quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,2% au premier tour, contre 56,69% pour le binôme La République en Marche. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau au terme des élections européennes 2019 à Beaucé Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le Rassemblement national n'avait pas séduit à l'époque, Bardella terminant deuxième avec 24,17% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait fini en tête avec 31%.

11:45 - Beaucé : élections européennes et dynamiques démographiques Quel impact auront les électeurs de Beaucé sur le résultat des élections européennes ? Le taux de chômage à 6,21% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 161 hab par km² et 42,88% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,54%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 580 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,04%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,6%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Beaucé mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,38% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Beaucé Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,12%. Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 57,62% dans la commune de Beaucé, à comparer avec un taux de participation de 47,83% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Beaucé : l'abstention au cœur des préoccupations Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Beaucé, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La perte de pouvoir d'achat serait de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Beaucé . En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, sur les 1 030 personnes en âge de voter dans la ville, 18,06% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 18,06% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.