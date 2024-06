10:48 - Une tendance très spécifique à la Selle-en-Luitré pour ces européennes

Les sondages d'intentions de vote annoncent enfin une liste RN à 30% des votes dans l'Hexagone le 9 juin, soit dix points de plus que son score de 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit le porter à 27% à la Selle-en-Luitré, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le RN n'a en fait enregistré ici que 2,87 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.