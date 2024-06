Résultat des européennes à Lyaud : l'élection 2024 en direct

13:28 - Les données démographiques de Lyaud révèlent les tendances électorales

Comment les habitants de Lyaud peuvent-ils influencer les résultats des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 4,96%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (88,73%) souligne le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (14,25%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 704 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,19%) et le nombre de résidences HLM (1,32% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Lyaud mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,71% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.