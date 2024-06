Résultat des européennes à M'Tsangamouji : l'élection 2024 en direct

09:50 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à M'Tsangamouji

L'un des critères essentiels des européennes 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention à M'Tsangamouji. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 61,03% au premier tour et seulement 51,01% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à M'Tsangamouji ? Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 57,92% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 62,5% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.