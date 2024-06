En direct

19:10 - À Chiconi, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La Nupes était absente lors des législatives 2022 à Chiconi. C'est un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui s'y imposait au premier tour, avec 57,56% des suffrages. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Les Républicains qui l'emportait.

17:08 - Quel verdict pour la liste RN à Chiconi ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Indicateur clé pour ce dimanche : Chiconi compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 53,59% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 48,73% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin de 2024 Marine Le Pen s'était illustrée à Chiconi au cours de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 48,73% des voix dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,45% contre 51,55%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 1,81% des votes sur place, contre 57,56% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (61,56%).

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance très instructive Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 53,59% des votes s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant François-Xavier Bellamy à 15,69% et Manon Aubry à 9,48%. Le mouvement d'extrême droite avait terminé en tête avec pas moins de 820 électeurs de Chiconi.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Chiconi : ce qu'il faut retenir Quelle influence les habitants de Chiconi exercent-ils sur le résultat des européennes ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La composition démographique et socio-économique d'une commune joue un rôle crucial dans les résultats des élections européennes. Les jeunes votants peuvent favoriser des politiques progressistes et écologistes, tandis que les aînés privilégient souvent la sécurité et la tradition. Les taux de chômage et les niveaux de revenus influencent les opinions sur les politiques économiques de l'UE, pouvant renforcer le soutien à des partis eurosceptiques ou, à l'inverse, à ceux prônant plus d'intégration européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Chiconi ? L'analyse des résultats des scrutins européens antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Pendant les élections européennes 2019, le taux de participation s'était hissé à 37,08% dans la commune de Chiconi. Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Chiconi : les européennes débutent L'une des clés de ce scrutin européen sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Chiconi. Pour le second tour de la présidentielle, 44,28% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 51,11% au premier tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,4% au premier tour. Au deuxième tour, 44,79% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Les populations des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?