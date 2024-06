En direct

19:13 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Acoua pour ces européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 3,58% à Acoua, contre 7,43% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les études sondagières, à tel point qu'il serait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives à Acoua. C'est un binôme Divers qui s'y imposait au premier tour, avec 56,92% des voix. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Divers qui l'emportait.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN à Acoua lors des européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si à l'échelle nationale, les sondeurs annoncent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à près de 60% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a pour l'instant grappillé que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Acoua La présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle engrangeait 53,18% au premier round contre 19,55% pour Jean-Luc Mélenchon et 11,26% pour Valérie Pécresse sur le podium. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle l'avait aussi emporté avec 74,92% contre 25,08%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Acoua en revanche, où un binôme Divers arrivait en tête au premier tour avec 56,92% sur la seule circonscription de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Acoua Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Acoua, avec 50,8%. Le RN doublait François-Xavier Bellamy à 13,53% et Manon Aubry à 8,62%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Acoua Devant les 9 bureaux de vote dispersés à travers Acoua, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 5 192 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité démographique. Ses 193 entreprises attestent un certain dynamisme. La population d'une commune influence les résultats des élections européennes par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de l'UE, poussant certains vers des partis eurosceptiques en quête de solutions nationales.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Acoua : ce qu'il faut savoir Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 5 384 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le pourcentage de participation représentait 32,81% des inscrits sur les listes électorales d'Acoua. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Abstention à Acoua : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Acoua ? Les études indiquent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 48,64% au niveau de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 43,48% au premier tour, c'est-à-dire 1 378 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.