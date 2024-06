En direct

19:08 - À Bandraboua, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 scruté Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 5,06% à Bandraboua, contre 5,38% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives. La Nupes était absente aux législatives 2022 à Bandraboua. C'est pourtant un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 46,74% des bulletins. La gauche s'inclinait en revanche au second tour puisque c'est un candidat Divers qui l'emportait

17:08 - Qui vont retenir les électeurs de la droite à Bandraboua ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections. Indicateur clé pour ce dimanche : Bandraboua compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 57,7% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 55,28% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les inscrits de Bandraboua penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle L'élection présidentielle est sans doute la référence pour évaluer la tendance locale. La communauté des électeurs de Bandraboua s'était massivement tournée vers Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022. La cheffe de file de l'ancien Front national terminait avec 55,28% au premier tour. Nouvelle déflagration au 2e tour devant Macron avec 66,37%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Bandraboua en revanche, où un binôme Divers gauche arrivait en tête au premier tour avec 46,74% sur la seule circonscription de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des européennes 2019 à Bandraboua Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Bandraboua, à 57,7%, soit 536 voix dans la ville. Le RN doublait François-Xavier Bellamy à 11,95% et Manon Aubry à 6,46%.

11:45 - Bandraboua : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes En pleine campagne électorale européenne, Bandraboua est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 13 989 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 506 entreprises témoignent d'une économie florissante. La population d'une commune influence les résultats des élections européennes par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de l'UE, poussant certains vers des partis eurosceptiques en quête de solutions nationales.

10:30 - Abstention aux européennes à Bandraboua : un aperçu détaillé Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. L'étude des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 21,41% au sein de Bandraboua (Mayotte).

09:30 - Les européennes sont lancées à Bandraboua : scrutin en cours Le taux de participation sera indiscutablement un facteur déterminant des européennes 2024 à Bandraboua. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,61% au premier tour. Au deuxième tour, 48,77% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 5 251 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 39,45% étaient allés voter. Le taux de participation était de 32,37% au premier tour, soit 1 700 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.