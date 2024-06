Résultat des européennes à Marin : l'élection 2024 en direct

13:27 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Marin

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Marin comme partout ailleurs. Avec une population de 1 902 habitants répartis dans 891 logements, cette ville présente une densité de 310 hab/km². L'existence de 127 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 33 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 22,44 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 37,31% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,96% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 713,67 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Marin contribue à construire l'avenir de l'Union européenne.