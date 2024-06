Résultat des européennes à Ménilles : l'élection 2024 en direct

13:28 - Élections européennes à Ménilles : un éclairage démographique

Dans la commune de Ménilles, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 12,92% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Avec 45,7% de population active et une densité de population de 293 hab/km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (17,32%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 602 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,21%) et le nombre de résidences HLM (13,81% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Ménilles mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,1% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.