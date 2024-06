Résultat des européennes à Monéteau : l'élection 2024 en direct

13:09 - Comprendre l'électorat de Monéteau : un regard sur la démographie locale

Dans la ville de Monéteau, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,15% et une densité de population de 219 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 718 € par an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 540 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,78%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,48%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Monéteau mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,22% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.