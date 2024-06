Résultat des européennes à Murviel-lès-Montpellier : l'élection 2024 en direct

13:26 - Murviel-lès-Montpellier : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la commune de Murviel-lès-Montpellier, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 187 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,86%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (11,97%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 800 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,95%) et le nombre de résidences HLM (5,8% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (44,42%), témoigne d'une population instruite à Murviel-lès-Montpellier, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.