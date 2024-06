Résultat des européennes à Notre-Dame-d'Oé : l'élection 2024 en direct

13:09 - Comprendre l'électorat de Notre-Dame-d'Oé : un regard sur la démographie locale

Dans la ville de Notre-Dame-d'Oé, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec 45,44% de population active et une densité de population de 523 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 7,37% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (91,48%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 827 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,39%) met en lumière des besoins de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,61%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Notre-Dame-d'Oé mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,09% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.