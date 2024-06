En direct

19:08 - À Saint-Cyr-sur-Loire, que vont choisir les électeurs de la Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 7,13% à Saint-Cyr-sur-Loire, contre 30,52% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Saint-Cyr-sur-Loire, le binôme Nupes avait en effet glané 19,4% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national à Saint-Cyr-sur-Loire lors des européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Cyr-sur-Loire semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Saint-Cyr-sur-Loire ? Ce sont Emmanuel Macron avec 38,32% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,25% qui s'imposaient au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Saint-Cyr-sur-Loire. Marine Le Pen n'arrivait à glaner que 13,18%. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 73,36% contre 26,64% pour Le Pen au deuxième round sur place. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 9,06%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) rassembleront 32,29% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - 30,52% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Saint-Cyr-sur-Loire Se retourner sur le dernier test semble encore une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? À Saint-Cyr-sur-Loire, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,52% des votes. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 15,36%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 14,17%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Cyr-sur-Loire et leurs implications électorales Dans la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 9,92% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 1178 habitants/km² et 42,35% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,27%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (14,04%) révèle des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,85%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,75%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Cyr-sur-Loire, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Taux de participation aux européennes à Saint-Cyr-sur-Loire : ce qu'il faut retenir Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau national en 2019, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014. Au fil des dernières années, les 17 350 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes élections européennes, parmi les 7 221 inscrits sur les listes électorales à Saint-Cyr-sur-Loire, 57,88% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 51,42% en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Saint-Cyr-sur-Loire ? À Saint-Cyr-sur-Loire, l'abstention constituera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 12 772 personnes en âge de voter au sein de la commune, 80,0% avaient pris part au vote. La participation était de 79,45% au second tour, c'est-à-dire 10 155 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Le conflit militaire israélo-palestinien ainsi que son impact en matière économique et énergétique pourraient en effet de faire augmenter le taux de participation à Saint-Cyr-sur-Loire.