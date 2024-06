Résultat des européennes à Offemont : l'élection 2024 en direct

13:09 - Comment la composition démographique d'Offemont façonne les résultats électoraux ?

Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Offemont, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 4 109 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 191 entreprises, Offemont se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 21,78 % des résidents sont des enfants, et 23,82 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Offemont accueille une communauté diversifiée, avec ses 358 résidents étrangers, soit 8,60% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 45,86% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 594,21 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Offemont, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.