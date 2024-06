En direct

19:06 - À Belfort, qui va bénéficier des voix de la Nupes ? Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais Le candidat de gauche avait obtenu 4,94% à Belfort, contre 20,98% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Belfort, la Nupes avait en effet glané 30,57% des votes au total sur les 2 circonscriptions de la ville. Une percée à comparer avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella à Belfort lors des européennes ? Le nombre de bulletins de la liste de Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour cette élection 2024 localement. À Belfort, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 22,52% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 19,89% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prévoient les sondages récents au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Belfort ? Avec 19,89%, c'est un trop faible score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Belfort au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 29,54% et 24,24% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,18% contre 60,82%. Avec 14,48%, le RN sera distancé par la suite par les 30,57% des candidats Nupes au premier tour des élections législatives. Un résultat établi sur la totalité des votants, la ville comptant 2 circonscriptions sur son territoire. Belfort se tournera d'ailleurs encore vers des candidats Les Républicains au second tour, vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité avec 75,32%.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience très instructive Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui terminait en tête des européennes il y a cinq ans à Belfort, avec 22,52% des voix devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 20,98% suivie par Yannick Jadot avec 13,65%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Belfort : ce qu'il faut retenir Dans la ville de Belfort, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Dans l'agglomération, 17,08% des résidents sont des enfants, et 7,54% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2333,7 €/mois peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 13,24% et d'une population immigrée de 17,56% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,63% à Belfort, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Perspectives de la participation aux dernières européennes à Belfort Pour comprendre le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, 11 454 inscrits sur les listes électorales de Belfort (Territoire de Belfort) avaient participé au vote (soit 46,26%). Le taux de participation était de 38,59% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, le taux de participation aux européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Belfort L'un des facteurs décisifs du scrutin européen sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Belfort. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 70,68% au niveau de la commune. La participation était de 66,14% au second tour, c'est-à-dire 16 002 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,56% au premier tour et seulement 42,75% au second tour. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des Français, combinée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle sont notamment capables d'inciter les habitants de Belfort à ne pas rester chez eux.