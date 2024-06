En direct

19:13 - Sur qui vont converger les électeurs de la Nupes à Valdoie ? Après le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait obtenu 18,41% à Valdoie, contre 7,14% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Valdoie, le binôme Nupes avait en effet glané 25,02% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Valdoie, entre les 18,41% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,34% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,88% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Valdoie lors des européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très scruté. Les sondages prédisent une liste Jordan Bardella à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des dernières européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit l'amener à 35% à Valdoie, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a en fait enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Avantage Rassemblement à Valdoie ? Marine Le Pen a engrangé de très nombreux votes à Valdoie lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 28,36% des électeurs dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,38% contre 51,62%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 17,25% des voix sur place, contre 25,02% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (53,36%).

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Valdoie il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national poussée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes à l'époque à Valdoie, avec 25,25% des suffrages devant celle de Nathalie Loiseau avec 18,41% suivie par Yannick Jadot avec 11,74%.

11:45 - Valdoie : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Valdoie, les élections sont en cours. Avec ses 5 236 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 263 entreprises, Valdoie permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 17,2 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 9,88 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Valdoie forme une communauté diversifiée, avec ses 232 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 132 €/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,5%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. En résumé, Valdoie incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Valdoie : les chiffres clés Les européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 47,6% au niveau de Valdoie, contre une abstention de 52,84% il y a 10 ans.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Valdoie ? L'un des facteurs forts de ces élections européennes sera indiscutablement le niveau de participation à Valdoie. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,52% au premier tour. Au deuxième tour, 55,88% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Valdoie ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 24,75% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 28,19% au second tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour.