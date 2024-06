Résultat des européennes à Paulx : l'élection 2024 en direct

13:24 - Paulx : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Paulx comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 023 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 98 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 579 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 37 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 21,51 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,65% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 6,97%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2023,49 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. En résumé, à Paulx, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.