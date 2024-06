Résultat des européennes à Pinet : l'élection 2024 en direct

13:27 - Pinet : démographie et socio-économie impactent les européennes

Dans la commune de Pinet, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,83%. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 7,96%, montre que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la commune. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,35%) et le nombre de résidences HLM (5,08% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Pinet mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,36% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.