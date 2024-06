Résultat des européennes à Pouzauges : l'élection 2024 en direct

09:52 - Participation à Pouzauges : quelles perspectives pour les européennes ?

À Pouzauges, la participation constituera l'une des grandes inconnues des européennes 2024. La situation géopolitique actuelle et son impact en matière économique et énergétique sont notamment susceptibles de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Pouzauges. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,81% au niveau de l'agglomération, contre une abstention de 23,1% au second tour. Pour comparer, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,16% au premier tour et seulement 57,12% au second tour.