19:12 - Qui vont retenir les électeurs de la Nupes à Sèvremont ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 11,83% des suffrages dans la localité. Une performance à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 4,55% à Sèvremont, contre 30,63% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel verdict pour le RN de Jordan Bardella à Sèvremont ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si on extrapole la progression du RN prédite par les intentions de vote à l'échelle nationale pour ces européennes, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier pourrait s'élever à environ 28% à Sèvremont. Une projection qui semble coller avec les suffrages déjà grattés par les lepénistes dans la localité depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Avantage Renaissance à Sèvremont ? Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,14% contre 40,36% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 35,5% contre 64,5%. Le RN ratait aussi la première marche à Sèvremont par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,07% au premier tour, contre 48,14% pour le binôme Divers droite. Sur la commune de Sèvremont, c'est finalement une majorité Divers droite qui sera victorieuse lors du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Sèvremont en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Avec un résultat de 18,23%, Jordan Bardella avait été surpassé lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 30,63% des voix.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Sèvremont Dans les rues de Sèvremont, les élections sont en cours. Avec ses 6 391 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 312 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 20,27 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 23,41 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 43,84% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,46% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 613,24 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour résumer, Sèvremont incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Sèvremont Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 6 645 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 2 331 personnes en âge de voter à Sèvremont, 49,74% étaient restées chez elles, contre une abstention de 53,82% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Sèvremont : l'abstention en question À Sèvremont, l'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin européen. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 4 709 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 81,33% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 82,39% au second tour, soit 3 878 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,83% au premier tour et seulement 40,42% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Sèvremont ? La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des ménages, cumulée avec les craintes dues à la situation géopolitique actuelle, seraient notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Sèvremont .