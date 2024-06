Résultat des européennes à Ramonchamp : l'élection 2024 en direct

13:25 - Dynamique électorale à Ramonchamp : une analyse socio-démographique

La structure démographique et socio-économique de Ramonchamp détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 128 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 12,27%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 619 € par an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 723 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,2%) et le nombre de résidences HLM (11,01% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Ramonchamp mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,91% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.