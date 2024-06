En direct

19:17 - Au Thillot, quel candidat vont plebisciter les électeurs de la gauche ? Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait glané 13,93% au Thillot, contre 3,94% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré sa performance lors des législatives. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée au Thillot, le binôme Nupes avait en effet accumulé 12,87% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base au Thillot, entre les 13,93% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,79% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 5,64% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres au Thillot avant les européennes Enseignement clé pour ce dimanche : Le Thillot compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 37,56% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 36,7% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à la dernière présidentielle au Thillot L'élection du président de la République est incontestablement la référence pour juger la tendance locale. La cité du Thillot avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection suprême de 2022. La numéro 1 de l'ancien Front national écrasait le match avec 36,7% au premier round. Au second tour, elle avait aussi devancé Macron avec 58,96%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 19,11% des suffrages sur place, contre 56,44% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 73,99%.

12:45 - 37,56% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 au Thillot Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait remporté les élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite cumulait 37,56% des votes, face à Nathalie Loiseau à 13,93% et François-Xavier Bellamy à 7,49%.

11:45 - Le Thillot : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Comment les électeurs du Thillot peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,1%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (56,54%) met en exergue l'importance des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1876,0 €/mois, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,56% et d'une population immigrée de 10,16% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation au Thillot mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 47,23% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Participation aux élections européennes au Thillot : un aperçu détaillé Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. L'étude des scrutins européens passés permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Lors des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 45,29% au sein du Thillot (Vosges). Le taux de participation était de 39,24% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix au Thillot pour les européennes Le niveau de participation sera l'un des critères importants du scrutin européen au Thillot. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,25% au premier tour et seulement 37,95% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation au Thillot pour les élections européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 67,74% des votants de la localité, à comparer avec une participation de 67,44% au premier tour, ce qui représentait 1 595 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.