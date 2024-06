En direct

19:26 - Quel score pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus désormais. Pour le premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 14,29% des bulletins dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 4,07% à Fresse-sur-Moselle, contre 11,61% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Fresse-sur-Moselle lors des européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Fresse-sur-Moselle compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35,9% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,33% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Vent favorable au RN à Fresse-sur-Moselle ? Marine Le Pen a surperformé à Fresse-sur-Moselle lors de la présidentielle il y a deux ans avec un score de 33,33% des suffrages au premier round. Pour le second tour du scrutin, c'est de nouveau elle qui se plaçait en tête à Fresse-sur-Moselle avec 58,08%, devant Emmanuel Macron à 41,92%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 17,51% des voix sur place, contre 58,37% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (74,70%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Fresse-sur-Moselle Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était placée en tête des élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite avait séduit 35,9% des voix, soit 238 voix, contre Nathalie Loiseau à 11,61% et Yannick Jadot à 9,35%.

11:45 - Fresse-sur-Moselle : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Fresse-sur-Moselle peut-elle impacter le résultat des européennes ? Dans la commune, 26% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,58% de 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (32,05%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 660 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,13%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,04%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Fresse-sur-Moselle mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 40,59% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Fresse-sur-Moselle L'étude des précédents scrutins européens est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En 2019, durant les élections européennes, 49,02% des électeurs de Fresse-sur-Moselle (Vosges) avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 56,14% pour les européennes de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Fresse-sur-Moselle, 69,2% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Abstention à Fresse-sur-Moselle : quelles perspectives pour les européennes ? À Fresse-sur-Moselle, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera immanquablement l'abstention. La guerre entre Israël et la Palestine et ses conséquences en matière économique et énergétique seraient de nature à impacter la stratégie de vote des électeurs de Fresse-sur-Moselle. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 74,68% au niveau de la localité, contre une participation de 73,09% au deuxième tour, ce qui représentait 978 personnes. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,96% au premier tour. Au second tour, 45,7% des votants se sont déplacés.