Réguiny aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quel portrait faire de Réguiny, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 957 habitants répartis dans 960 logements, cette localité présente une densité de 70 habitants/km². Ses 94 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 565 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 18,64 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 27,76 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,26% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 42,83% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 302,93 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Réguiny incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en constante évolution.