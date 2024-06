Résultat des européennes à Renescure : l'élection 2024 en direct

13:23 - Renescure : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quel portrait faire de Renescure, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 2 128 habitants répartis dans 1 022 logements, cette commune présente une densité de 110 hab/km². Avec 94 entreprises, Renescure est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 31 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,71 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 39,25% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,81%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 27 218 € par an, jouissant d'une certaine prospérité. Renescure manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.