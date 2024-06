À Aniche, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 45,59% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 44,63% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau national, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

11:45 - Aniche aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La composition démographique et socio-économique d'Aniche façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des européennes. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 22,47% des résidents sont des enfants, et 19,11% ont plus de 60 ans. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 697 € par an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (6,10%) et le nombre de résidences HLM (24,27% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Aniche mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,47% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.