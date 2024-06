En direct

À M'Tsangamouji, quels seront les reports du score Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des dernières législatives à M'Tsangamouji. Le ticket Les Républicains s'assurait la première place au premier tour, avec 49,12% des bulletins. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Les Républicains qui l'emportait.

Quel résultat à M'Tsangamouji pour la liste Rassemblement national ? Indicateur clé pour ce dimanche : M'Tsangamouji compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 54,66% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 48,74% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

Les résultats de la présidentielle et des législatives à M'Tsangamouji La communauté électorale de M'Tsangamouji avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de la présidentielle il y a deux ans puisque la patronne du parti d'extrême droite s'imposait avec 48,74% au 1er round. Nouveau coup d'éclat au second tour face à Macron avec 75,86%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 3,71% des voix sur place, contre 49,12% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 60,50%.

En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux européennes à l'époque. Ladite liste attirait 54,66% des suffrages, devant François-Xavier Bellamy à 12,15% et Manon Aubry à 9%.

M'Tsangamouji : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans la commune de M'Tsangamouji, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La composition démographique et socio-économique d'une commune joue un rôle crucial dans les résultats des élections européennes. Les jeunes votants peuvent favoriser des politiques progressistes et écologistes, tandis que les aînés privilégient souvent la sécurité et la tradition. Les taux de chômage et les niveaux de revenus influencent les opinions sur les politiques économiques de l'UE, pouvant renforcer le soutien à des partis eurosceptiques ou, à l'inverse, à ceux prônant plus d'intégration européenne.

Analyse de la participation aux dernières européennes à M'Tsangamouji L'observation des élections antérieures permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 25,46% dans la commune de M'Tsangamouji. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

Les prévisions de la participation aux élections européennes à M'Tsangamouji L'un des critères essentiels des européennes 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention à M'Tsangamouji. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 61,03% au premier tour et seulement 51,01% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à M'Tsangamouji ? Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 57,92% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 62,5% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était plus qu'en 2017.