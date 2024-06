Résultat des européennes à Anjou : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les bulletins de la Nupes observés La coalition de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait donc atterrit sur la première marche avec 25,92% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,12% à Anjou, contre 19,14% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Anjou avant les européennes On note que Anjou compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,92% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,62% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs d'Anjou penchaient pour Le Pen il y a deux ans La communauté électorale d'Anjou avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle il y a deux ans puisque la candidate du parti d'extrême droite prenait les devants avec 28,62% au premier tour. Au deuxième tour, face à Macron, elle s'était aussi imposée avec 50,49%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 25,07% des votes sur place, contre 25,92% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 58,55%.

12:45 - En 2019, une tendance déjà tranchante Regarder en arrière peut encore sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste avait cumulé 29,92% des voix, soit 111 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 19,14% et Yannick Jadot à 11,05%.

11:45 - Anjou aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence la population d'Anjou exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 201 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,56%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (14,82%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 362 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,97%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,51%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Anjou mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,94% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Anjou : retour sur la participation aux dernières européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il faut analyser les résultats des précédents scrutins européens. Lors des européennes de 2019, sur les 390 personnes en âge de voter à Anjou, 52,99% étaient allées voter. Le taux de participation était de 41,95% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Anjou : quelles perspectives pour les européennes ? La participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces européennes à Anjou. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,27% dans la ville. La participation était de 76,86% au premier tour, ce qui représentait 578 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,01% au premier tour. Au second tour, 44,16% des votants ont exercé leur droit de vote. La situation géopolitique actuelle pourrait nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens d'Anjou (38150).