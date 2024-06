Résultat des européennes à Ville-sous-Anjou : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Ville-sous-Anjou, que vont trancher les électeurs de la Nupes ? En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 2,14% à Ville-sous-Anjou, contre 27,56% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Ville-sous-Anjou, le binôme Nupes avait en effet obtenu 17,25% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le verdict dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry (6,2% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,47% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,92% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Ville-sous-Anjou, entre les 27,56% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,42% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,45% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Ville-sous-Anjou, une liste RN favorite ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella lors de ces élections européennes sera très analysé. Si dans toute la France, les sondages d'opinion dessinent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a visiblement gagné que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes Le verdict du test démocratique le plus récent semble un enseignement intéressant au moment des européennes. Dernières élections en date, les législatives avaient offert un joli score pour le Rassemblement national à Ville-sous-Anjou. Le parti avait fini en tête dans la commune avec 29,04% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,65% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,42% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,66%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 52,09%, devant Emmanuel Macron à 47,91%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Ville-sous-Anjou en 2019 ? Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. 30,77% des voix avaient cheminé vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 27,56% et Yannick Jadot à 10,47%. Le mouvement d'extrême droite l'avait emporté avec pas moins de 144 habitants de Ville-sous-Anjou passés par les bureaux de vote.

11:45 - Les défis socio-économiques de Ville-sous-Anjou et leurs implications électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Ville-sous-Anjou mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient influer sur les résultats des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,79%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (77,59%) met en exergue l'importance des questions d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,07%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 466 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,01%) et le nombre de résidences HLM (0,57% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Ville-sous-Anjou mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,95% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - À Ville-sous-Anjou, quelle participation aux précédentes européennes ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des élections antérieures. En 2019, durant les européennes, 497 personnes aptes à participer à une élection à Ville-sous-Anjou avaient pris part à l'élection (soit 56,8%), à comparer avec une participation de 41,9% pour les européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Sur tout le territoire français, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Ville-sous-Anjou, 70,87% des électeurs avaient participé.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Ville-sous-Anjou L'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ces élections européennes à Ville-sous-Anjou. L'inflation qui grève le budget des familles pourrait en effet avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Ville-sous-Anjou. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 81,28% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,44% au deuxième tour, c'est-à-dire 734 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.