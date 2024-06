Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était arrogé 6,47% à Aigrefeuille-sur-Maine, contre 28,84% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. A l'issue du premier tour des législatives à Aigrefeuille-sur-Maine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,52% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Aigrefeuille-sur-Maine, entre les 28,84% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 36,76% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,98% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Aigrefeuille-sur-Maine lors des européennes ?

Le résultat du RN sera déterminant à l'échelle locale pour ces élections européennes. En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Aigrefeuille-sur-Maine entre Jordan Bardella en 2019 (15,53%) et Marine Le Pen en 2022 (19,31% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 25% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.