Résultat des européennes à Montbert : l'élection 2024 en direct

17:02 - Les électeurs de Montbert plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Les électeurs de Montbert avaient opté pour Marine Le Pen à 18,83% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 33,26% et 19,63% des bulletins exprimés. Le second round de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron l'emportant avec 67,23% contre 32,77% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,99%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 31,81% des voix. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en tête lors des européennes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Montbert lors des dernières élections des eurodéputés, avec 26,68% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 16,11% dans la localité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 13,34%.

11:45 - Montbert : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Montbert, les élections sont en cours. Avec ses 3 305 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 188 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (90,94 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,5% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 6,15%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2277,37 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. En conclusion, Montbert incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Montbert L'analyse des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, sur les 1 176 personnes en âge de voter à Montbert, 49,22% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 54,57% il y a dix ans. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Montbert Ce dimanche, lors des européennes à Montbert, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation pourrait renforcer l'engagement civique des électeurs de Montbert . En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 375 personnes en âge de voter au sein de la localité, 18,98% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,57% au premier tour. En proportion, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,3% au premier tour et seulement 51,65% au second tour.