En direct

19:08 - Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Après le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait glané 5,63% au Puy-en-Velay, contre 19,87% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 au Puy-en-Velay, la Nupes avait en effet obtenu 27,07% des votes au total sur les 2 circonscriptions couvrant la ville. Un score à comparer avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (6,29% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (13,03% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,19% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes au Puy-en-Velay Si dans toute la France, les sondages d'opinion dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 25% dans la commune), on remarque néanmoins que ce dernier n'a en fait grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les votants du Puy-en-Velay plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Avec 17,42%, c'est un trop petit score qu'avait enregistré Marine Le Pen au Puy-en-Velay au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe du RN était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 26,1% et 25,77% des votes. Le second round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron terminant à 64,04% contre 35,96% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,08% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 34,92% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - En 2019, des européennes pleines d'enseignements Se retourner sur le dernier test peut encore sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Au Puy-en-Velay, les dernières européennes donnaient la première place de la liste de François-Xavier Bellamy avec 22,06% des bulletins exprimés. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Nathalie Loiseau avec 19,87% et Jordan Bardella avec 15,3%.

11:45 - Comment la composition démographique du Puy-en-Velay façonne les résultats électoraux ? A mi-chemin des européennes, Le Puy-en-Velay regorge de diversité et d'activités. Avec ses 18 629 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 908 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (61,95 %) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Le Puy-en-Velay accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 691 résidents étrangers, soit 8,92% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 338 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,18%, révélant une situation économique mitigée. En somme, au Puy-en-Velay, les problématiques locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il au Puy-en-Velay ? Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes représentait 49,88%, c’était mieux qu’en 2014. Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 49,98% des personnes en âge de participer à une élection au Puy-en-Velay avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 59,41% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes au Puy-en-Velay Le niveau de participation constituera indéniablement un facteur décisif de ce scrutin européen au Puy-en-Velay. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient par exemple capables d'inciter les électeurs du Puy-en-Velay à s'intéresser plus fortement de l'élection. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 12 221 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 69,02% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 72,78% au premier tour, ce qui représentait 8 895 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,61% au premier tour. Au deuxième tour, 43,49% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes au Puy-en-Velay ?