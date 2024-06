En direct

19:15 - Quels sont les scénarios de reports pour les voix de la Nupes à Brives-Charensac ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait atteint 5,81% à Brives-Charensac, contre 19,14% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les études sondagières menées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte malgré sa performance lors des législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Brives-Charensac, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 18,87% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,29% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,46% pour Yannick Jadot, 2,78% pour Fabien Roussel et 2,25% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (4,82% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (11,22% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,51% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Brives-Charensac, entre les 19,14% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,2% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,43% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Brives-Charensac pour les candidats de Bardella ? En sautant les législatives, la progression du RN semble déjà puissante à Brives-Charensac entre Jordan Bardella en 2019 (20,4%) et Marine Le Pen en 2022 (24,27% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les inscrits de Brives-Charensac plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Brives-Charensac lors du premier tour de la présidentielle, avec 25,2%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,27%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 43,54% contre 56,46%. Le RN n'a pas plus convaincu à Brives-Charensac quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 12,15% au premier tour, contre 40,60% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Brives-Charensac, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant l'échec du RN.

12:45 - 20,4% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Brives-Charensac Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les européennes à l'époque. L'extrême droite glanait 20,4% des suffrages, soit 309 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 19,14% et François-Xavier Bellamy à 18,81%.

11:45 - Brives-Charensac : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Brives-Charensac comme dans toute la France. Avec ses 4 246 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 344 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (75,35 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Brives-Charensac incarne une communauté diversifiée, avec ses 171 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 13,72%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2015,31 euros/mois. Brives-Charensac manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Brives-Charensac : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux d'abstention aux européennes représentait 50%. L'étude des résultats des scrutins européens antérieurs permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, 45,54% des électeurs de Brives-Charensac (Haute-Loire) avaient boudé les urnes, contre une abstention de 59,77% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Brives-Charensac : l'abstention au cœur des préoccupations À Brives-Charensac, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des européennes 2024. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, 75,31% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,96% au premier tour, ce qui représentait 2 321 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre russo-ukrainienne et son impact en matière économique et énergétique seraient en mesure d'impacter les choix que feront les électeurs de Brives-Charensac (43700).