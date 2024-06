En direct

19:13 - À Verneuil-sur-Vienne, quel candidat vont adopter les supporters de la gauche ? La Nupes ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Verneuil-sur-Vienne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 36,18% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 11,22% à Verneuil-sur-Vienne, contre 23,51% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Verneuil-sur-Vienne ? Si on s'en tient à la progression du RN prédite par les instituts de sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN devrait s'élever à environ 25% à Verneuil-sur-Vienne. Une estimation qui semble coller avec les électeurs déjà arrachés par les lepénistes dans la zone entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 4 points qui peut encore monter.

15:02 - Avantage Hayer à Verneuil-sur-Vienne ? La commune de Verneuil-sur-Vienne avait accordé à Marine Le Pen 19,48% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 29,77% et 21,96% des voix. Le second tour ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron s'imposant avec 66,39% contre 33,61% pour Le Pen. Avec 16,74%, le RN sera distancé ensuite par les 36,18% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV finalement vainqueur localement.

12:45 - 23,51% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Verneuil-sur-Vienne Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut toujours sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des dernières élections européennes à Verneuil-sur-Vienne était composé de la liste de Yannick Jadot avec 14,18% des bulletins exprimés, troisième, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 15,48% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 23,51%, en tête ici même.

11:45 - Verneuil-sur-Vienne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Verneuil-sur-Vienne comme partout en France. Avec une population de 4 924 habitants répartis dans 2 136 logements, cette ville présente une densité de 138 habitants par km². Ses 239 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (89,42 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 47,85% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 4,8%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 166 euros/an. À Verneuil-sur-Vienne, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Verneuil-sur-Vienne : analyse du taux de participation aux précédentes élections européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Verneuil-sur-Vienne, 56,15% des électeurs avaient participé. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des scrutins européens précédents ? En 2019, lors des élections européennes, 2 214 électeurs de Verneuil-sur-Vienne s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 62,99%). Le taux de participation était de 54,88% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Verneuil-sur-Vienne : scrutin en cours À Verneuil-sur-Vienne, l'un des facteurs essentiels de ces élections européennes sera immanquablement le taux de participation. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,22% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une abstention de 12,09% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 38,17% au premier tour. Au second tour, 43,11% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Verneuil-sur-Vienne ? Les populations des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?