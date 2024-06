En direct

19:10 - Quelles sont les options de reports du vote Nupes à Isle ? Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait glané 26,11% à Isle, contre 11,46% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Isle, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,85% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Isle Le nombre de votes en faveur du RN va être le déterminant au niveau local pour cette élection des députés européens. On note que Isle compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 15,48% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 15,95% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Isle ? Isle avait accordé à Marine Le Pen 15,95% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la patronne du RN avec 33,54% et 21,5% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 70,35% contre 29,65% pour Le Pen au second tour sur place. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 14,16%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 32,85% des voix. Isle choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, finalement vainqueur localement avec 52,32%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin très instructif Se retourner sur le dernier test semble toujours avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Lors des élections européennes à l'époque, la liste de Jordan Bardella obtenait 15,48% des suffrages et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 26,11%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Isle façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale européenne, Isle se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 7 853 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 411 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 2 320 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (82,74 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Avec 231 résidents étrangers, Isle se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,55%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 796 €/an. Isle manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Elections européennes précédentes à Isle : l'impact de l'abstention L'étude des résultats des consultations politiques précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 3 672 inscrits sur les listes électorales à Isle, 41,18% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 48,27% lors des européennes de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes atteignait 49,88%.

09:30 - Abstention à Isle : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Isle ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 245 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,38% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 76,39% au second tour, ce qui représentait 4 769 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,96% au premier tour et seulement 55,45% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Isle ? La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des foyers français sont par exemple en mesure de pousser les habitants d'Isle à s'intéresser plus fortement du scrutin.