19:09 - Une course Hayer-Glucksmann aussi à Aizenay pour ces européennes 2024 ? La coalition de gauche aux législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 22,66% des bulletins dans la commune. Une poussée à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,86% à Aizenay, contre 29,48% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Aizenay ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera une des clés pour ces élections du Parlement européen localement, comme au niveau national. Si on tient compte de la progression du Rassemblement national attendue par les intentions de vote à l'échelle nationale aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN devrait s'élever tout proche des 30% à Aizenay. Un chiffre qui semble logique compte tenu des électeurs déjà grattés par le mouvement dans la zone entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 5 points qui peut encore monter.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la présidentielle 2022 à Aizenay C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Aizenay lors du premier tour de la présidentielle, avec 39,97%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,1%. Et elle échouait aussi au second tour avec 34,49% contre 65,51%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 15,59% au premier tour, contre 35,42% pour le binôme Ensemble !. Il en ira de même au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.

12:45 - À Aizenay, Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Nathalie Loiseau l'emportait à Aizenay lors des européennes il y a cinq ans, avec 29,48%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 17,82% des votes.

11:45 - Aizenay : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Aizenay est perçue comme une commune dynamique et vivante. Dotée de 4 364 logements pour 10 146 habitants, la densité de la commune est de 113 habitants/km². L'existence de 678 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (89,78 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,57% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 46,23% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 955,00 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Aizenay, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Aizenay : la mobilisation des électeurs aux européennes Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : l'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%. L'analyse des précédents scrutins européens est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 49,26% des personnes aptes à participer à une élection à Aizenay avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 58,23% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Aizenay Ce 9 juin, lors des européennes à Aizenay, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,52% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 20,83% au premier tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,92% au premier tour et seulement 54,95% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Aizenay pour les élections européennes ? La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières seraient par exemple capables de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Aizenay (85190).