Résultat des européennes à Maché : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - À Maché, une liste Bardella favorite ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national prédite par les intentions de vote à l'échelle nationale pour ces européennes, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier pourrait se situer à environ 35% à Maché. Une projection qui semble logique compte tenu des points déjà conquis par le mouvement dans la localité ces dernières années, entre 2019 et 2022 et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Maché ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 31,01% contre 34,07% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 48,32% contre 51,68%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 23,71% au premier tour, contre 33,33% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bis repetita au second tour, qui verra encore le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Maché il y a cinq ans ? Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Maché lors des dernières élections des députés européens, avec 28,45% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 25,44% dans la localité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 10,07%.

11:45 - Maché : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Maché, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 20,61% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (74,8%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 575 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,44%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,85%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,84%, comme à Maché, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux européennes à Maché Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17h. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 606 inscrits sur les listes électorales à Maché, 42,94% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 60,21% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Maché : quel sera le taux de participation ? À Maché, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera la participation. Les populations des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,8% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 78,9% au premier tour, soit 965 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,09% au premier tour. Au second tour, 46,27% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Maché ?