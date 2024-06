C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Beaulieu-sous-la-Roche lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,67%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 25,61%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 39,97% contre 60,03%. Le RN n'a pas plus convaincu à Beaulieu-sous-la-Roche un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 19,35% au premier tour, contre 26,05% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Beaulieu-sous-la-Roche, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

11:45 - Le poids démographique et économique de Beaulieu-sous-la-Roche aux européennes

La composition démographique et la situation socio-économique de Beaulieu-sous-la-Roche contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,34% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (85,02%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 828 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,86%) révèle des besoins de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,21%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Beaulieu-sous-la-Roche mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,02% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.