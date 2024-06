En direct

19:09 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Albert pour ces européennes 2024 ? La Nupes ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 24,65% des voix dans la localité. Une somme à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,13% à Albert, contre 14,84% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 14,84% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,23% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,43% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel candidat vont adopter les supporters de la droite à Albert ? À Albert, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 34,83% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 34,9% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Revenir sur l'expérience la plus récente dans les urnes semble parfaitement sensé au moment du rendez-vous électoral du jour. Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient abouti à un excellent résultat pour le RN à Albert. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 28,74% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 50,96% au 2e (Albert ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,9% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,23% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,75%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,56%, devant Emmanuel Macron à 44,44%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Albert en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste RN poussée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux européennes à l'époque à Albert, avec 34,83% des votes devant la liste de Nathalie Loiseau avec 14,84% et Manon Aubry avec 8,65%.

11:45 - Albert : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Albert se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 9 781 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 544 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 971 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (33,0 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les 123 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 111 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 20,24%, annonçant une situation économique tendue. Albert manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Elections européennes à Albert : état des lieuxde la participation L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Lors des élections européennes 2019, 53,17% des personnes habilitées à voter à Albert s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 40,36% pour les européennes de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Albert, 66,1% des électeurs avaient participé.

09:30 - Les européennes démarrent à Albert : quel sera le taux d'abstention ? L'un des critères essentiels de ce scrutin européen sera indéniablement le niveau de participation à Albert. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des foyers français cumulée avec les craintes dues à la guerre au Moyen-Orient, pourraient potentiellement avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs d'Albert. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 69,63% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 70,67% au deuxième tour, c'est-à-dire 5 039 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 45,54% au premier tour. Au second tour, 44,83% des citoyens ont exercé leur droit de vote.